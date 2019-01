Magenta piange una delle sue “glorie” del calcio: Giorgio Milanesi, scomparso a 77 anni.

L’inno del Liverpool per salutare Giorgio Milanesi

Questo pomeriggio, lunedì 21 gennaio, intorno alle 15, nella Chiesa della Sacra Famiglia a Magenta, si è tenuto il funerale per Giorgio Milanesi, scomparso a 77 anni. Aveva segnato pagine importanti dello sport cittadino e non solo: giovanissimo, militò anche in serie B, con il Brescia, nelle stagioni 1959/60 e 1960/61. Milanesi ha giocato inoltre nella Nazionale cadetta, al fianco di Gianni Rivera. La chiesa, gremita di gente, dopo la celebrazione delle esequie da parte del parroco, ha salutato il campione con l’inno del Liverpool “You’ll Never Walk Alone”.

