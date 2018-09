Lite al semaforo a Senago: un nordafricano avrebbe colpito un automobilista al volto con una bottiglia di vetro, per poi danneggiare anche un pneumatico.

Lite al semaforo a Senago: soccorsi in via Don Minzoni

Una aggressione dai contorni ancora poco chiari è avvenuta giovedì mattina poco prima delle 11 a Senago. I residenti di via Don Minzoni hanno visto sopraggiungere di gran carriera un Suv danneggiato sulla fiancata sinistra e con una gomma sgonfia e un buco ben visibile sul pneumatico. L’automobilista era ferito al volto e ha chiesto ai residenti di una villetta di chiamare un ambulanza. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Desio e i sanitari della Croce Argento di Limbiate, che hanno medicato l’uomo mentre questi raccontava ai militari l’accaduto

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni raccolte, pare che un giovane di origine marocchina abbia fermato il Suv ad un semaforo nelle vicinanze e da lì ne sarebbe nata una accesa discussione che ha portato il nordafricano ad afferrare una bottiglia di birra vuota per romperla sul volto dell’automobilista e sulla ruota del veicolo. La vittima dell’aggressione, colta da panico, è scappata sino in via Don Minzoni. Le indagini sono in corso per capire meglio i fatti. L’automobilista è stato caricato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate. Torna alla home page