Lite tra cani a Pregnana Milanese.

I due cani litigano, donna cade a terra

Lite tra cani e una donna finita a in ospedale a causa di una caduta. Sembra essere questa la dinamica dell’incidente accaduto ieri, poco dopo le 15.30, in via Fermi a Pregnana. La donna, 68 anni, sarebbe la proprietaria di un cane di piccola taglia morsicato da uno più grande. Per cercare di togliere il suo cagnolino, l’anziana avrebbe perso l’equilibrio finendo a terra.

I soccorsi

Sul posto è arrivata la Croce Verde Nord ovest, i soccorritori l’hanno poi trasportata in codice verde all’ospedale di Rho. Il cagnolino è stato invece portato in una clinica veterinaria della zona per essere curato. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale.

