Lite coi vigili: il 21enne tunisino era al Pronto Soccorso per farsi medicare ma appena ha visto i due agenti di Polizia ha dato in escandescenza e li ha aggrediti.

Lite coi vigili, moto danneggiata

Un mezzogiorno agitato ieri (venerdì) fuori dal Pronto Soccorso di Saronno. Tutto è iniziato quando due agenti della Polizia locale hanno raggiunto l’accesso dell’ospedale per esigenze di servizio. Dentro, in attesa di essere medicato, un 21enne tunisino già ben noto alle forze dell’ordine che, appena li ha visti, ha iniziato ad agitarsi, a insultare gli agenti e a strattonarli guadagnandosi la fuga fuori dal Pronto Soccorso. I due agenti si sono messi all’inseguimento e lui ha inziato ad accanirsi sulla moto di servizio parcheggiata fuori, asportandone il bauletto. Rintracciato e fermato in via Colombo, sono scattate le manette e, con l’aiuto dei carabinieri, è stato portato in centrale dove si è calmato e dalla quale è stato rilasciato dopo poche ore, con denunce per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e per i danno fatti alle moto della Polizia.

