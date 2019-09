Lite condominiale: pensionato minaccia il vicino con un fucile

Lite condominiale a Cairate: pensionato minaccia il vicino con un fucile.

Un 60enne di Cairate, pensionato e incensurato, al culmine di una lite per dissidi condominiali con il proprio vicino di casa, un 50enne, ha minacciato quest’ultimo con fucile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Fagnano Olona che, sedata la discussione, hanno appurato fosse un’arma ad aria compressa. Essendo però un modello piuttosto “vecchio”, risulta giuridicamente classificato quale arma comune da sparo e, poiché risultava detenuto senza alcun titolo e non denunciato alla competente Autorità dal detentore, il 60enne è stato denunciato per per il reato di detenzione abusiva di armi. L’uomo è stato anche denunciato in stato libertà per minaccia aggravata. Il fucile è stato sequestrato.

