Lite e rissa tra giovanissimi: i residenti di via Garibaldi, a Saronno, sono stati svegliati nel cuore della notte, tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio, dalle urla e gli insulti di un gruppo di giovani, che litigavano all’angolo con via Taverna.

Lite e rissa tra giovanissimi in via Garibaldi

I residenti della zona sono stati svegliati prima dalle urla di tre giovani, che si insultavano a vicenda e che, nel giro di poco tempo, dalle parole sono passati ai fatti. Sono infatti volati calci, schiaffoni e pugni. I giovani si sono anche inseguiti tra le vie Taverna e Garibaldi. Alcuni residenti hanno iniziato a immortalare la scena dalle loro finestre e hanno immediatamente lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Quando i Carabinieri della stazione cittadina sono sopraggiunti in via Garibaldi, i tre ragazzi si erano però già dileguati e impossibile è stato rintracciarli. Sono ora in corsa le indagini per scoprire le identità dei tre giovani che giovedì sera hanno generato il caos nel pieno centro cittadino. Anche se di minore portata, l’episodio di giovedì ha richiamato alla mente dei cittadini il violento litigio, con tanto di accoltellamento, avvenuto sempre in centro a Saronno, solo una settimana prima.

