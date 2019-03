Lite fuori dalla discoteca Fellini di Pogliano Milanese: il 18enne è stato portato all’ospedale con una ferita d’arma da taglio al fianco.

Lite fuori dalla discoteca: le prime indagini

Il fatto sarebbe avvenuto fuori dal Fellini di Pogliano Milanese nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo 2019. A ricostruire la vicenda e l’esatta dinamica dei fatti gli agenti della Polizia di Stato, che questa notte sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Sacco di Milano chiamati dai medici di turno.

La corsa in ospedale

Poco prima, portato da alcuni conoscenti, era infatti stato accompagnato un ragazzo di 18 anni con una ferita d’arma da taglio al fianco. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane sia rimasto coinvolto in una lite all’esterno della discoteca di via Roma a Pogliano Milanese. Gli agenti stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

