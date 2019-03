E’ successo venerdì scorso nella zona industriale a Tradate: forse per dividerli, il padre è stato accoltellato alla mano da uno dei figli.

Lite in azienda, ha rischiato di perdere un dito

Lite in azienda, spunta un coltello e il pavimento si riempie di sangue. Ancora da accertare i motivi che venerdì scorso hanno causato l’aggressione in una ditta della zona industriale di Tradate. Coinvolti due fratelli e il padre 49enne, che forse nel tentativo di dividerli ha rimediato un colpo di coltello alla mano.

Tutto è avvenuto intorno alle 17, quando in via Pavia sono intervenuti un’ambulanza, i carabinieri e la Polizia locale a sirene spiegate. Inizialmente si è temuto il peggio, la perdita di un dito per il padre accoltellato, ma i soccorsi sono fortunatamente rientrati al Galmarini in codice verde, dove sono state effettuate le medicazioni. La palla ora passa agli inquirenti che dovranno ricostruire la dinamica dell’aggressione.

