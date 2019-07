Lite in casa a Garbagnate, sul posto i soccorsi e i carabinieri.

Lite violenta, due soccorsi

Sirene in via delle Brughiere a Garbagnate Milanese poco prima delle 17. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa e i carabinieri Rho, intervenuti per una litigio in una delle abitazioni. Non si conoscono ancora i dettagli, solo che i soccorsi sono intervenuti con codice giallo e che sembrerebbero esserci due feriti, forse madre e figlio: una donna di 42 anni e un bambino di 9. Attualmente l’intervento sarebbe ancora in corso, con codice verde.

