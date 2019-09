Lite in famiglia e all’arrivo delle forze dell’ordine, uno di loro se la prende con un carabiniere.

Lite in famiglia a Saronno: 57enne tenta di aggredire un carabiniere

E’ accaduto mercoledì sera, 4 settembre, al quartiere Matteotti in via Amendola, a dare l’allarme sono stati alcuni residenti dopo che avevano sentito delle urla provenire da un’abitazione. Sul posto è stata inviata una pattuglia dei Carabinieri. I carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno trovato un 57enne che stava litigando violentemente con fratelli e sorelle. Alla vista dei militari il saronnese ha reagito dando in escandescenza e cercando di aggredire uno dei carabinieri che nel frattempo stava tentato di far calmare gli animi. L’uomo alla fine è stato bloccato e portato in caserma dove è stato identificato e denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.