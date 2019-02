Lite in maternità tra neo papà e un ospite non gradito. E’ dovuta intervenire la Polizia per calmare gli animi.

Lite in maternità per un uomo non gradito in stanza

Il reparto di Ostetricia e ginecologia, solitamente il più felice del Policlinico San Matteo, venerdì 22 febbraio 2019, si trasformato nel teatro di una lite violenta, tra urla e spintoni. Nella mattinata, infatti la gelosia ha scatenato un’accesa discussione, che poi dalle parole è passata alle vie di fatto, fino all’intervento della polizia per calmare gli animi.

La vicenda

Una mamma ricoverata in reparto, dopo aver partorito, ha ricevuto la visita in camera di un altro uomo, approfittando di un momento in cui forse sapeva che il marito della donna era assente. Ma, sfortunatamente per lui, il marito è arrivato e non ha affatto gradito la visita dell’altro uomo a sua moglie. Ne è nata così una discussione, con i toni di voce che si sono progressivamente alzati, fino ad arrivare a vere e proprie urla e spintoni.

L’intervento della Polizia

Sul posto è dovuta intervenire la Polizia per placare gli animi. Nessuno dei due uomini nel “duello” ha riportato conseguenze. E così la vicenza si è conclusa senza alcuna denuncia e risvolto penale. Chissà però quali potranno essere ora le conseguenze nella sfera privata dei coinvolti.