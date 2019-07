Lite in piazza e poi incidente: notte movimentata per la Polizia locale di Castano Primo, tra venerdi 19 e sabato 20 luglio.

Lite in piazza a Castano Primo

Era circa l’1 di notte, infatti, quando nella centralissima piazza Mazzini si è scatenata una rissa tra due uomini in stato di ebrezza. Il primo, dopo aver scagliato un bicchiere, rischiando di prendere qualche passante ancora in giro dopo la “Castano in Rosa”, ha causato le ire di un uomo che, tornato indietro, ha dato vita all’acceso scontro. Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia locale, che erano ancora al lavoro per garantire la sicurezza durante la serata di festa cittadina. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate.

L’incidente in via Gallarate

Mentre gli animi si rasserenavano e i poliziotti locali prendevano le generalità e identificavano i soggetti degli uomini coinvolti nella rissa in piazza Mazzini, un cittadino li ha allertati segnalando la presenza di due uomini a terra, a causa di un incidente, all’incrocio semaforico di via Gallarate. Una moto con a bordo due persone, infatti, si è scontrata con un’auto. A rimanere contusi due uomini, uno di 28 e l’altro di 38 anni. Sul posto gli agenti della Polizia locale, che avevano ormai terminato di identificare i due litiganti in piazza, e i Carabinieri che erano stati allertati a loro volta dai poliziotti locali. A soccorrere i due feriti, in codice giallo e in condizioni abbastanza gravi, due ambulanze – la Croce Rossa di Busto Arsizio e la Croce Rossa di Leganano- e un’automedica. I due sono stati portati in ospedale di Busto Arsizio e Legnano. Ora sono al vaglio le posizioni delle parti.

Leggi anche: Rissa in centro: 26enne in ospedale.