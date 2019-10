Lite per una donna: un gorlese 38enne distrugge quattro auto, tra cui quella del rivale e della donna rovesciando nell’abitacolo i rifiuti del cassonetto. Poi scaglia addosso agli agenti una rastrelliera. Arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza.

Lite per una donna: 38enne di Gorla in carcere

Lite per una donna, picchia il compagno e distrugge quattro autovetture parcheggiate in strada: arrestato dagli operatori della Polizia di Stato del Commissariato di PS di Busto Arsizio trentottenne italiano, pregiudicato, residente a Gorla Minore.

Botte tra i due rivali

Avrebbe potuto essere un normale venerdì sera e invece due uomini ed una giovane donna si sono incontrati sotto casa di lei, per chiarire i propri rapporti, ma le cose sono degenerate.

La ragazza ed il suo accompagnatore stavano rientrando dopo una serata in un locale, ma ad aspettarli c’era un “conoscente” della giovane che appena l’accompagnatore è sceso dall’auto gli ha sferrato un colpo in testa con una bottiglia di vetro, ferendolo. Da lì ha avuto inizio una colluttazione tra i due, dalla quale entrambi sono usciti con non pochi segni sul corpo.

Distrugge 4 auto

In ospedale, tuttavia, il gorlese ha rifiutato le cure ed ha lasciato la struttura.

Questi non è però tornato a casa, al contrario ha fatto ritorno nei pressi dell’abitazione della donna e ha iniziato a distruggere le auto di lei e dell’amico, per poi proseguire con un’altra vettura parcheggiata vicino.

Svuota i rifiuti del cassonetto nell’auto

Inoltre non contento di aver rotto finestrini e parabrezza, ha rovesciato dentro l’abitacolo delle auto dei due tutto il contenuto del cassonetto condominiale dell’umido, pronto per essere raccolto questa mattina dall’AGESP e si è accanito anche sulla cassetta della posta del condominio, facendola a pezzi.

Lancia la rastrelliera contro gli agenti

La Volante del Commissariato, allertata da un vicino attraverso una chiamata alla centrale operativa, è prontamente intervenuta sulla scena del crimine e ha colto il reo nell’atto di danneggiare ulteriormente le vetture con una rastrelliera per biciclette precedentemente divelta dalla propria postazione. L’uomo, ha ben pensato di concludere la nottata prima lanciando la rastrelliera contro gli Agenti e poi, raccogliendola immediatamente da terra, lanciandola sul tettino di vetro di una delle automobili, mandandolo in frantumi.

Arrestato 38enne

Ricostruita in brevissimo tempo la vicenda, il trentottenne è stato arrestato in flagranza per danneggiamento aggravato continuato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, è stato segnalato per art. 75 della legge sugli stupefacenti in quanto trovato in possesso di una dose di hashish.