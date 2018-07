Lite per una precedenza finisce a botte. E’ quanto successo nel pomeriggio di sabato 28 luglio a Rho.

Lite per una precedenza: allertato pure il 118

Erano le 17.30 di sabato 28 luglio quando i soccorsi e i carabinieri della Compagnia di Rho sono stati allertati perché sul Sempione all’incrocio con via Achille Ratti era in corso una lite. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia iniziata a causa di un diverbio per motivi stradali. Poi la chiamata anche al 118 che ha fatto uscire, in codice giallo, un’ambulanza del Rho Soccorso.

Torna alla Home e leggi le altre notizie.