Lite per una ragazza degenera: un 27enne di Motta Visconti estrae un coltello e ferisce un 23enne di Bereguardo, poi si consegna ai carabinieri.

Lite per una ragazza, mottese accoltella 23enne a Bereguardo

Un 27enne di Motta Visconti ha accoltellato un 23enne di Bereguardo, nel Pavese, al culmine di un litigio per una ragazza. I fatti si sono svolti attorno alle 11 di venerdì 21 giugno in via Ticino a Bereguardo, nei pressi dell'abitazione del 23enne accoltellato. Secondo quanto riporta la Provincia Pavese, l'aggressore ha estratto un coltello a serramanico durante la discussione colpendo l'altro ragazzo ripetutamente al collo alle braccia, al torace, per poi darsi alla fuga a piedi. Si è tuttavia poi consegnato alla pattuglia dei carabinieri che era sulle sue tracce. Il ferito, portato al San Matteo, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.