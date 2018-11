Lite tra condomini a Parabiago, in azione i carabinieri di Cerro Maggiore.

Lite tra condomini, militari trovano droga

I carabinieri di Cerro Maggiore ieri sera, mercoledì 21 novembre, erano impegnati in un servizio perlustrativo. Passando da Parabiago avevano notato quattro persone che, vicino a un condominio, stavano discutendo animatamente. Così la pattuglia si è fermata per un controllo. Si è scoperto che la discussione verteva su problematiche di natura condominiale. Uno dei residenti, un italiano di 41 anni, appariva un po’ troppo nervoso per la presenza dei militari.

La perquisizione nell’abitazione

Gli uomini dell’Arma hanno così deciso di andare a dare un’occhiata nell’appartamento dell’uomo. In questo modo hanno trovato 50 grammi di hashish, 27 di cocaina, 5 di marijuana, un bilancino di precisione, materiale di confezionamento della sostanza stupefacente e un ingente somma di denaro verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato proprio per spaccio di droga. Stamattina è stato condotto al Tribunale di Busto Arsizio per il rito direttissimo.

Torna all’home page di Settegiorni per le altre notizie