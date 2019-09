Lite tra condomini rischia di finire nel sangue. E’ successo ieri sera, domenica 2 settembre a Lainate.

Nella serata di domenica 1 settembre un pregiudicato di 36 anni ha aggredito il vicino di casa per poi colpirlo di striscio con un machete di 55 centimetri. Il 36enne è stato poi fermato dai Carabinieri di Rho intervenuti intorno alle 23.30. E’ stato quindi arrestato per per lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere. La persona aggredita, un 35enne, è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Garbagnate e dimesso con tre giorni di prognosi.