Lite tra due studentesse delle scuole medie: è successo oggi, lunedì, poco dopo le 9.30 all’Istituto di viale Legnano a Parabiago.

Lite tra studentesse: cos’è successo

Erano passate da poco le 9.30 di stamattina quando alle medie di viale Legnano a Parabiago sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Legnano e un’ambulanza di Rho Soccorso. Il motivo? Un’alunna, come ha confermato lo stesso Istituto scolastico, ha tirato un pugno a una sua compagna di scuola. Alla base dell’astio tra le due, la contesa di un ragazzo.

L’intervento dei professori e la chiamata ai soccorsi

Subito sono intervenuti i docenti presenti, che hanno provveduto a dividere le due ragazze e a chiamare la dirigente scolastica, la professoressa Monica Fugaro. La preside si è attivata subito: ha allertato il 118 e anche i carabinieri della Compagnia di Legnano. Sul posto, in codice giallo, è arrivata un’ambulanza di Rho Soccorso che ha visitato in loco una delle due ragazze, che fortunatamente stava bene e non ha riportato alcuna ferita o contusione.

