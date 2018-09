Lite tra ex coniugi in centro a Robecco, arrivano Carabinieri e ambulanza.

Lite tra ex coniugi, donna in ospedale

Mezzogiorno di fuoco oggi, lunedì 24 settembre a Robecco in via San Giovanni. Una donna di 54 anni è finita all’ospedale di Magenta, in codice verde, dopo essere stata aggredita. I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso riferiscono di una violenta lite con l’ex marito. Le parti si sono riservate di formalizzare denuncia.

