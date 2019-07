Lite degerera, accoltellamente in centro mentre in piazza sfilano le miss.

Lite in centro, spunta un coltello

Litigano e spunta un coltello. Una discussione tra stranieri è finita con un accoltellamento. E’ accaduto ieri sera poco dopo le 21 in piazza De Gasperi, un 29enne è stato ferito all’addome. Soccorso è stato trasferito all’ospedale Niguarda dove è stato ricoverato.

In piazza c’era l’elezione di Miss Italia Miluna

Il fatto è avvenuto poco distante da piazza Libertà, dove stava iniziando l’elezione di Miss Italia Miluna. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono stati inviati i soccorsi. Su quanto avvenuto sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia citadina che stanno cercando di ricostruire la vicenda. I militari sono al lavoro per raccogliere le immagini della videosorveglianza e hanno effettuato i rilievi del caso per fare luce su quanto accaduto. Secondo quanto emerso all’origine dell’aggressione ci sarebbe un’accesa discussione tra stranieri che è degenerata. L’aggressore è scappato facendo perdere le tracce, in piazza De Gasperi sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale, mentre il personale sanitario della Croce Azzurra di Rovello e l’automedica hanno prestato i primi soccorsi al ferito.

Si cerca il coltello

Non è stata trovata al momento l’arma utilizzata per ferire il 29enne, che nelle prossime ore sarà ascoltato. Le sue condizioni non sembrano gravi, il giovane è stato infatti trasportato in codice giallo all’ospedale milanese.

Torna alla home