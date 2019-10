Lite tra vicini finisce a “picconate”, provvidenziale l’intervento di un terzo condomino che disarma il 50enne.

Lite tra vicini

La lite tra vicini degenera. Un uomo durante un battibecco con un vicino avvenuto in via Boaccaccio, dapprima minacciava verbalmente il contendente e successivamente al culmine della lite, cercava di colpire quest’ultimo con un arnese da lavoro, un grosso piccone da muratore, non riuscendovi, solamente grazie al “miracoloso” intervento di un terzo condomino che transitando per caso e notando la scena interveniva per sedare il violento alterco riuscendo ad impossessarsi del piccone.

Disarmato colpisce il rivale a pugni

Seppure disarmato l’uomo riusciva comunque a colpire il suo avversario con alcuni pugni al volto e al corpo procurando al vicino lesioni non gravi. L’uomo è stato accompagnato dal perosnale sanitario all’ospedale di Legnano dove è stato medicato.

Denunciato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Busto hanno deferito in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere un 50enne, disoccupato con piccoli precedenti penali alle spalle. I carabinieri sequestrano il piccone.