Un 50enne originario della Campania è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato colpito con un’arma bianca attorno a mezzogiorno di oggi, giovedì 26 dicembre, in via Amendola a Saronno.

Tragica lite: 50enne grave

L’uomo ha riportato ferite al volto, al torace e alla coscia sinistra. L’aggressore è un 44enne di Mozzate, parente dell’ex moglie del ferito. Si è presentato spontanamente dai Carabinieri dicendo solo di essersi difeso. Pare che il movente sia legato a dissidi familiari. Entrambi i protagonisti hanno precedenti penali per droga e reati contro il patrimonio.

