Litiga col marito e resta coinvolta coi figli piccoli in un brutto incidente in via Lombardia a Castellanza.

Dopo il litigio moglie e figli minorenni in ospedale

Violento incidente poco dopo le 20 in via Lombardia a Castellanza. Una 37enne litiga col marito, poi carica i suoi figli sulla Monovolume e si allontana da casa. Aveva i nervi a fiori di pelle. E proprio il suo stato di agitazione l’avrebbe tradita, se dovesse esser confermata la mancata precedenza all’incrocio semaforico. La donna pare, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe passata col rosso proprio mentre sopraggiungeva una station condotta da un 52enne. A bordo anche il suo cane. L’impatto tra le due vetture è stato inevitabile e particolarmente violento. Le vetture, infatti, hanno subito forti danni: dopo l’urto una è finita su un lato della strada l’altra è rimasta al centro della carreggiata.

Ambulanze e Vigili del fuoco

Immediato l’intervento della macchina dei soccorsi. In viale Lombardia, poco dopo le 20, sono arrivate le ambulanze dell’Sos di Mozzate, della Carnago del Seprio, della Cri di Legnano e vista la gravita è stata allertata anche l’automedica da Legnano che ha operato col supporto dei Vigili del fuoco della caserma legnanese. Ai pompieri il compito di liberare i feriti e mettere in sicurezza le auto.

Quattro i bambini coinvolti

Soccorsi i quattro bambini, due di sei anni, uno di nove e una ragazzina di 12 e i due guidatori, la madre 37enne, e l’autista della station di 52 anni. Per loro si era temuto inizialmente il peggio e le ambulanze erano arrivate a sirene spiegate. Alla fine solo due sono ripartite, in codice giallo e verde, per l’ospedale di Busto.