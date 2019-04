Litiga con la madre a Legnano, poi la donna cade dalle scale: per lei trasporto al pronto soccorso.

Litiga con la madre

Momenti di tensione in un’abitazione di Legnano. Erano da poco passate le 16.30 di ieri, domenica 28 aprile 2019. In un’abitazione di via Beccaria è scoppiata una lite tra il figlio e la madre. Futili motivi alla base della discussione. Un litigio che ha visto poi la madre finire giù dalle scale spinta dal giovane, cadendo per 5 gradini. Subito è partita la chiamata al 118 e alle forze dell’ordine.

I soccorsi

Sul posto è arrivata la Croce Rossa e i carabinieri della Compagnia di Legnano. La donna, 52 anni, ha ricevuto le prime cure ed è stata portata al pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza in codice verde.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE