Litiga con un conducente per futili motivi viabilistici e poi lo aggredisce con l’ausilio di due conoscenti.

Litiga con un conducente e scatta la rissa

Poco dopo la mezzanotte, tra venerdì 19 e sabato 20 luglio, piazza don Luigi Sturzo a Legnano ha fatto da sfondo a una violenta rissa ai danni di un conducente 26enne. Secondo una prima ricostruzione, quest’ultimo avrebbe discusso con un pedone per futili motivi viabilistici, non aspettandosi che la situazione degenerasse in un’atto di violenza. E invece, poco dopo, il pedone è stato raggiunto da due conoscenti e i tre avrebbero aggredito il giovane automobilista.

I soccorsi e le forze dell’ordine

Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorritori della Croce rossa di Legnano e i poliziotti del commissariato cittadino. Il ragazzo coinvolto, per fortuna, al contrario di quanto temuto inizialmente, non ha riportato gravi conseguenze a seguito della rissa: è infatti stato trasportato poco dopo in codice verde all’ospedale di Castellanza.

