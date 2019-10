Finge di conoscerlo da tempo e di essere vecchi amici, lo abbraccia e poi gli ruba l’orologio. E’ accaduto giovedì mattina nel centro di Saronno. La vittima un 50enne.

Lo abbraccia e poi gli ruba l’orologio

E’ stato avvicinato da una ragazza che fingendo di conoscerlo da tempo lo ha abbracciato e poi gli ha sfilato il rolex. La vittima è un 50enne saronnese che nel giro di pochi istanti è stato derubato senza neppure rendersene conto.

E’ accaduto nella mattinata di giovedì. La ragazza, piuttosto avvenente, si è avvicinata al 50enne e facendo finta di conoscerlo si è lanciata verso di lui per abbracciarlo, addirittura prendendogli una mano per portarsela al petto.

E’ accaduto in pieno centro a Saronno

Un comportamento del tutto inaspettato per il saronnese che è rimasto senza parole e che non è riuscito ad avere alcuna reazione. Qualche istante e il tempo necessario per riprendersi e nel frattempo la sconosciuta lo aveva salutato per dileguarsi in tutta fretta e facendo perdere le sue tracce. E’ accaduto verso le 11 in centro città. E al 50enne sono bastati pochi attimi per capire cosa era accaduto. La donna infatti era riuscita a sfilargli il prezioso orologio. Alla vittima non è rimasto quindi altro che recarsi al vicino comando dei Carabinieri di via Manzoni per sporgere denuncia contro ignoti. I militari hanno avviato le indagini e stanno visionando le telecamere nella speranza di recuperare elementi utili per risalire all’identità della donna.

