Lotta Studentesca: anche Castellanza si è svegliata con gli striscioni

Oggi, lunedì 18 marzo, la Lombardia si è risvegliata sotto le insegne del gladio dorato di Lotta Studentesca. All’Istituto Facchinetti di Castellanza e al Candiani di Busto Arsizio sono stati esposti striscioni nella tarda serata di domenica 17 marzo.

“In un mondo che va a rotoli, un mondo di rovine, un mondo senza valori; qui Lotta Studentesca si erge come baluardo stabile e saldo di un mondo di ideali e valori che hanno fondato l’Europa e l’occidente intero. È questo il mondo che vuoi lasciare ai tuoi figli? Come i tuoi padri hanno fatto prima di te. Questa è la società di oggi: fondata sulla ricerca unica del denaro, fondata sulla slealtà, distrutta dalle droghe, dallo sfrenato modernismo e dal buonismo. Ragazzo, non ti piegare a questa società malata, non abbassare gli occhi, non rimanere passivo. Unisciti a noi! Unisciti al canto di rivolta che risuonerà dalle strade! Sii in prima fila, fianco a fianco a noi, a guardare in faccia questa “società” in rovine, pronti all’assalto.”