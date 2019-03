L’uomo che sussurra agli scoiattoli.

Notato dai passanti

Sono numerosi i residenti del quartiere di San Giovanni a Rho che si chiedono cosa faccia quell’uomo che ogni giorno passeggia nel parco di via Fosse Ardeatine, si avvicina alle piante e si arrampica.

L’uomo che sussurra agli scoiattoli

Il giovane, accompagnato dal suo inseparabile cagnolino, si arrampica sugli alberi per “parlare” con gli scoiattoli, nel parco sono numerosi, e lasciare loro da mangiare.

Frutta sugli alberi

Un gesto che non è passato inosservato ai residenti del quartiere. Diversi quelli che l’hanno avvicinato per dargli cibo per gli animaletti.