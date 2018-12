Lutto a Vanzaghello: è venuto a mancare, alla sola età di 47 anni, Paolo Gualdoni, fratello dell’ex sindaco e attuale assessore ai Lavori pubblici, Gian Battista Gualdoni.

Lutto a Vanzaghello: una perdita improvvisa

E’ venuto a mancare improvvisamente Paolo Gualdoni, fratello dell’ex sindaco e assessore Gian Battista, all’età di 47 anni, nella mattinata di oggi, lunedì 10 dicembre. Una notizia che nessuno si aspettava e che ha lasciato l’intero paese sotto shock. Al momento sono in corso tutti gli accertamenti sulle cause della morte e la data dei funerali non è stata ancora resa nota.

