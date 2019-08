Incidente fatale per Gianluga Bagatti, amministratore delegato della Chemisol di Castellanza.

Lutto in vacanza, incidente mortale in Grecia

Si trovava in vacanza ad Antiparos, un’isola della Grecia, con la sorella Lorella e la nipote Giada. Gianluca Bagatti, olgiatese Ad della ditta Chemisol. Martedì, secondo quanto riferito dalle autorità locali, era su uno scooter con la sorella al momento dell’incidente. Ignoti al momento tutti i dettagli: non si sa se vi fossero coinvolti altri mezzi o se Bugatti abbia perso il controllo dello scooter fino all’incidente che gli è costato la vita. Ferita invece la sorella, ricoverata ad Atene con diverse fratture ma non in pericolo di vita. Nello stesso ospedale anche la salma di Bagatti in attesa del rimpatrio, previsto in una decina di giorni.

