Il cordoglio della politica per la scomparsa del maresciallo dei Bersaglieri

Sorico direttore della fanfara del secondo Battaglione Governolo, si è spento all’età di 80 anni

«L’Amministrazione Comunale di Legnano si unisce al cordoglio per la scomparsa del maresciallo dei Bersaglieri Luigi Leuzzi, per anni figura simbolo della fanfara della Caserma Cadorna che ha contribuito, con la sua passione per la musica e l’attaccamento per il suo Paese, a dare lustro alla Città di Legnano in giro per il mondo

