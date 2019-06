M1 interrotta tra Palestro e Villa San Giovanni per tentato suicidio.

M1 interrotta tra Palestro e Villa San Giovanni per tentato suicidio

Circolazione bloccata su tutta la linea per un presunto tentato suicidio. A dare la notizia il GiornaledeiNavigli.it dopo la comunica di Atm che dà l’annuncio sui social: metro M1 ferma tra Palestro e Villa San Giovanni.

Soccorsi sul posto e linea bloccata

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dalla centrale operativa del 112, ancora al lavoro insieme alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per chiarire ogni dettaglio della vicenda. Nel frattempo, la linea è stata bloccata: Atm ha messo a disposizione degli autobus come servizio sostitutivo per coprire la tratta interrotta alla circolazione.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE