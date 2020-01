“Macachi liberi!”: manifesti degli animalisti in più di 30 città italiane.

“Macachi liberi!”: manifesti degli animalisti anche a Origgio

Gli attivisti antivivisezionisti del Coordinamento Macachi Liberi non rinunciano a dare battaglia al progetto che vede l’Università di Torino e Parma coinvolte nell’esperimento della durata di 5 anni sui deficit visivi umani causati da traumi su 6 macachi che a fine esperimento saranno soppressi. Durante la notte sono stati appesi numerosi striscioni per la liberazione dei macachi e oggi in più di 30 città italiane, tra cui Origgio, sono visibili le scritte che chiedono con forza al ministro Roberto Speranza di bloccare l’esperimento.

L’esperimento sui macachi

I macachi si trovano a Parma per essere studiati durante l’esperimento “Lightup – Turning the cortically blind brain to see”. Lo scopo è approfondire il fenomeno “blindsight” o “visione cieca” che si basa sulla consapevolezza o meno della presenza di uno stimolo visivo. Dopo una prima prima fase di addestramento si è già passati alla fase invasiva che prevede un intervento molto doloroso alla corteccia cerebrale per limitare al minimo la vista e studiarne poi i deficit. L’esperimento ha ottenuto un finanziamento per due milioni di euro di fondi pubblici dall’European Research Council.

La nota del Coordinamento Macachi Liberi