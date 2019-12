Una macchina avvolta dalle fiamme a Settimo Milanese: è successo stamattina, sabato 7 dicembre 2019.

Macchina avvolta dalle fiamme: intervengono i pompieri

I Vigili del fuoco, con un loro mezzo, sono dovuti intervenire in via Cusano a Settimo Milanese. Il motivo? L’incendio di un’auto. I pompieri sono stati tempestivi e in poco tempo hanno domato le fiamme. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nel rogo. Ancora non sono state chiarite le cause dell’incendio.

LEGGI ANCHE: Auto in fiamme: arrivano i pompieri