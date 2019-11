Macchina avvolta dalle fiamme a Vanzago nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre.

I Vigili del fuoco sono stati chiamati intorno all’1 di giovedì 21 novembre quando alcuni residenti di via Valle Ticino a Vanzago hanno notato un macchina avvolta dalle fiamme. Al momento non è ancora chiaro come sia scoppiato il rogo. Le fiamme poi si sono propagate andando a danneggiare anche il furgoncino parcheggiato davanti. I pompieri intervenuti sul posto hanno prontamente domato le fiamme. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.