Madre e figlio trovati senza vita in casa a Gavirate nella mattina di lunedì 28 ottobre.

Intorno alle 11 di questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Pozzi a Gavirate. Una donna del ‘25 e un uomo del ‘57, madre e figlio di nazionalità italiana, sono stati trovati esanimi all’interno della loro abitazione. I pompieri, su richiesta del servizio sanitario regionale, sono intervenuti sul posto con un’autopompa. Gli specialisti del nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico stanno effettuando dei rilievi strumentali per accertare le cause dell’incidente. Non si esclude il malfunzionamento di uno scaldacqua a gas che ha generato del monossido di carbonio.