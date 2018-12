Magenta, ecco il pacchetto sicurezza: la Giunta Calati annuncia controlli mirati in vista del Natale e non solo. Maggior presidio fuori dall’ospedale grazie al presidio fisso, cinque daspo effettuati, verifiche negli esercizi commerciali e al mercato con alcune sanzioni (anche salate) per il non rispetto delle norme.

Magenta, ecco il pacchetto sicurezza: operazioni anti-droga

Presentati anche tre nuovi agenti, che compeltano un organico “a regime” che sta consentendo un lavoro su più fronti anche in sinergia coi Carabinieri. La comandante Porta ha sottolinetao i controlli anti-droga fuori dalle scuole, che continueranno.

Allarme truffe. i corsi

Sale l’allarme truffe, per questo sono stati organizzati corsi ad hoc il 14 (h. 16, 30 centro polifunzionale), 18 (h 16 Parrocchia Sacra famiglia) e 19 dicembre (h. 16 Paolo VI). Attenti ai finti carabinieri! Su Settegiorni ine dicola domani un approfondimento sul tema sicurezza.