Giravano per la città armati di bastoni: denunciati cinque minori a Magenta.

Armati di bastoni: denunciati

Nel primo pomeriggio di venerdì 23 agosto un cittadino ha telefonato alla Polizia locale per segnalare un gruppetto di ragazzi che girava per la città armato di bastoni. L’immediato intervento della pattuglia ha permesso di identificarli: si tratta di cinque minorenni, uno di Corbetta, tre di Vittuone e uno di Parabiago che si aggiravano a piedi per le vie del centro cittadino, brandendo dei bastoni di cui uno con copertura in ferro lungo un metro. Uno tra i minori fermati era già stato denunciato dalla Polizia locale nel mese di maggio per danneggiamenti al multipiano. Al termine degli accertamenti i cinque ragazzi sono stati deferiti alla Procura presso il Tribunale dei Minori per detenzione e porto di oggetti atti ad offendere. I bastoni sono stati sequestrati.

Il commento del vicesindaco

“Ringrazio tutti i cittadini che si rivolgono rapidamente alle nostre forze dell’ordine – ha commentato il vicesindaco Simone Gelli -. Mai come in questo caso, la rapidità di segnalazione del nostro concittadino e il repentino arrivo delle nostre pattuglie ha potuto risolvere una situazione di potenziale pericolo. Sono altresì contento che il nuovo numero veloce e semplice su cui tanto abbiamo investito per dare a tutti la possibilità di memorizzare più facilmente il numero di pronto intervento del nostro comando, sia uno strumento che inizia a dare i frutti sperati”.



