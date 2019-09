Magenta, incidente sulla circonvallazione nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 settembre.

Incidente spettacolare, tanto spavento, ma fortunatamente all’apparenza nessun ferito tra le persone coinvolte. Di primo pomeriggio sulla circonvallazione di Magenta all’altezza del punto vendita La Giardineria, un’auto Golf scura con a bordo due sorelle di Corbetta si apprestava ad uscire dal parcheggio del vivaio, sulla provinciale 11 in quel momento arrivava da Marcallo direzione Magenta un “cinquantino tipo “modart”, guidato da un sedicenne magentino. L’impatto è stato inevitabile. Accorsi celermente Polizia locale e ambulanza, la moto mostrava marcate rotture e guasti specialmente nella parte anteriore, mentre l’auto aveva il parabrezza infranto e il cofano rovinato. La conduttrice dell’auto, sotto choc per lo spavento ha spiegato alle forze dell’ordine la dinamica, il ragazzo visitato dai medici dell’ambulanza, anche lui apparentemente senza traumi fisici è stato comunque trasportato al nosocomio Fornaroli per accertamenti.