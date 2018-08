La Caritas esprime cordoglio per il ragazzo morto alla Vincenziana di Magenta, la struttura che ospita i migranti.

Ragazzo morto, i fatti

Giovedì sera è stato trovato morto Souleman Aboubakari, 20 anni, del Benin, nella sua stanza al centro d’accoglienza di via Casati a Magenta, dove era stato accolto nell’agosto dell’anno scorso come richiedente asilo. La salma è stata portata in ospedale dove i medici, su indicazione della Magistratura, effettueranno nei prossimi giorni l’autopsia.

Le parole di Caritas e Intrecci

La Caritas Ambrosiana e l’equipe degli operatori della cooperativa Intrecci esprimono il proprio cordoglio per il decesso e hanno provveduto ad informare i familiari del defunto e a verificare se vi siano le condizioni per rimpatriare il corpo, affinché possa avere sepoltura nel suo paese di origine. “Souleman – dicono – era arrivato in Italia nel maggio 2016 e si era impegnato da subito nei corsi di lingua e per l’acquisizione della licenza media e nei corsi di formazione professionale come muratore e piastrellista posatore”.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE