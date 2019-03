Magenta, via Novara riaperta nella tarda serata di lunedì 11, dopo che la caduta di un albero l’aveva interdetta al traffico. Prociv, Polizia locale, Vigili del fuoco e volontari del Parco al lavoro per tutta la serata per rimetterla di nuovo a disposizione dei passanti.

Il grazie di Gelli

“Voglio ringraziare i nostri Vigili del Fuoco, i Volontari del Parco del Ticino per il grande lavoro svolto durante tutto il pomeriggio e la nostra Protezione Civile che monitorerà il nostro territorio nelle prossime ore. Grazie per il prezioso aiuto alla nostra Polizia Locale e ai nostri Carabinieri per la gestione del traffico e della viabilità”, è il grazie del vicesindaco Simone Gelli.

Magenta, via Novara riaperta

Il forte vento di lunedì ha messo a dura prova tutto il territorio, una pianta è caduta anche alla cascina Peralza. Subito volontari e forze dell’ordine sono intervenuti per la messa in sicurezza delle aree colpite: via Novara riaperta dopo ore di chiusura forzata.