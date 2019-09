Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 agosto i soccorritori sono intervenuti diverse volte, tra cui per un grave malore .

Malore a Cornaredo: grave un 56enne

Poco dopo l’1.30 in via Mazzini a Cornaredo sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Arese e della Croce Bianca di Sedriano per soccorrere due persone, una ragazza di 28 anni e un uomo di 56. L’uomo ha accusato un grave malore dopo essere intervenuto per sedare la lite tra la 28enne e un’altra persona. I due sono stati trasportati negli ospedali San Carlo di Milano e di Rho in codice giallo e rosso.

Malore in codice giallo

La Croce Azzurra di Abbiategrasso è intervenuta in via Carini per soccorrere un 53enne colto da malore. Dopo i primi accertamenti sul posto l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Magenta in codice giallo.