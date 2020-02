Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Malore a Rho: coinvolto anche un bambino

Poco prima delle 20.30 l’ambulanza di Rho Soccorso è intervenuta in corso Europa per soccorrere una donna di 34 anni e un bambino di 3. Fortunatamente per entrambi, dopo gli accertamenti sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

51enne si sente male

Alle 6 un uomo di 51anni è stato portato in codice giallo al nosocomio San Carlo per un malore. L’uomo stato soccorso mentre si trovava in piazza tre martiri a Settimo Milanese.