Malore a scuola, ambulanza sul posto. Il ragazzino è grave.

Malore a scuola, ambulanze in via Drizza

Sirene spiegate intorno alle 11.30 alla scuola media Pirandello di Solaro. I soccorsi sono intervenuti con un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello da Uboldo in codice giallo per un ragazzino di 13 anni sentitosi male. Al loro arrivo la situazione è risultata più grave del previsto, tanto che il codice di intervento è subito passato al rosso, il più grave. L’intervento, alle 13, risulta ancora in corso.

LEGGI ANCHE: Venditori ambulanti con il reddito di cittadinanza