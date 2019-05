Malore al bar del benzinaio per una persona di 44 anni.

Malore al bar del benzinaio a Marnate

Alle 14.15 la Croce Rossa di Legnano ha soccorso una persona di 45 anni che si è sentita male mentre era nei pressi del bar del benzinaio in via Milano a Marnate. Dopo i primi soccorsi portati a termine sul posto, la persona è stata portata all’ospedale di Castellanza per ulteriori accertamenti.

