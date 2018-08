Malore al bar “Scacco Matto” di Inveruno: non ce l’ha fatta il 72enne di Arconate, che era stato portato in ospedale.

Malore al bar: cos’era successo

Era al bar “Scacco Matto” di via Massimo D’Azeglio a Inveruno quando è stato colto da un malore improvviso. Sul posto, sabato 4 agosto, per soccorrere il 72enne di Arconate è giunta la Croce Azzurra di Buscate e l’elisoccorso, che poi ha elitrasportato l’anziano in ospedale in condizioni critiche.

L’aggiornamento

Purtroppo è notizia di queste ore che il 72enne di Arconate, che si è sentito male al bar di Inveruno, purtroppo non ce l’ha fatta.