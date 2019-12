Malore al bar, attimi di paura in via Matteotti a Rescaldina.

Malore al bar

Si trovava all’interno di un bar di via Matteotti quando è stato colto da malore. E’ successo questo pomeriggio a Rescaldina. Un uomo, 70enne, era entrato nel locale. Intorno alle 16.15 ha iniziato a non sentirsi bene. Subito chi si trovava con lui all’interno ha subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivate, in codice rosso, l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. Le sue condizioni sembravano gravissime. Fortunatamente, dopo le prime cure, l’uomo si è ripreso. Caricato sull’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde.



TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE