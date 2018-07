Malore al volante, finisce con l’auto contro un cancello.

Malore al volante a Vanzago

A causa di un malore perde il controllo della sua auto e finisce contro un cancello. Attimi di paura all’ora di pranzo di sabato 14 luglio in via Pasubio a Vanzago per un uomo di 75 anni. L’anziano ha sbandato e ha terminato la sua marcia contro la recinzione di una villetta a bordo strada.

Automobilista portato in ospedale in codice giallo

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del Comitato volontario di pronto soccorso di Arluno e i carabinieri della Compagnia di Legnano. L’automobilista è stato trasportato all’ospedale di Rho in codice giallo. A un primo esame le sue condizioni non parrebbero gravi – il 75enne era lucido e rispondeva alle domande dei soccorritori – ma i medici del nosocomio rhodense lo sottoporranno a controlli più accurati.

