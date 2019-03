Malore alla guida e danni alle auto parcheggiate a San Vittore Olona.

Malore alla guida per un’anziana

Si è sentita male al volante, ha sbandato e ha danneggiato tre auto in sosta. E’ successo mercoledì 12 marzo 2019 a San Vittore Olona. Poco prima delle 10.30, in via 24 Maggio, una Renault Modus è finita contro le vetture parcheggiate a lato strada, danneggiandone tre. Alla guida c’era una canegratese di 85 anni che, colta da malore, aveva perso il controllo del mezzo.

La donna è finita al Pronto soccorso in codice verde

Sul posto sono intervenute le Polizia locale e un’ambulanza della Croce azzurra di Buscate. Mentre quest’ultima soccorreva l’automobilista, le cui condizioni non destano preoccupazione (è stata accompagnata in ospedale in codice verde), agli agenti è spettato il compito di effettuare i rilievi del caso.

