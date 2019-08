Anziano colto da un malore alla messa di Ferragosto all’allodola a Tradate, tra i soccorritori anche il sindaco-medico Giuseppe Bascialla.

Malore alla messa di Ferragosto

Malore ieri mattina durante la messa di Ferragosto celebrata all’Allodola a Tradate in occasione dei 200 anni della chiesa del Rione. Vittima un 64enne, che si è sentito male forse a causa del caldo ferragostano che ha avvolto la celebrazione all’aperto.

Intervento del sindaco

Subito sono intervenuti in suo soccorso alcuni dei presenti. Tra questi anche il sindaco Giuseppe Bascialla, medico di base, che era presente alla messa. Il sindaco ha portato il 64enne nella chiesa, al fresco, e lo ha assistito in attesa del 118. Ricoverato poi al Galmarini, l’uomo non è in pericolo.

